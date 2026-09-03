Самолёт Ил-114-300 хотят сертифицировать для грунтовых ВПП

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщил на Восточном экономическом форуме, который проходит 1-4 сентября во Владивостоке, что Ил-114-300 могут сертифицировать для грунтовых взлётно-посадочных полос (ВПП). По его словам, работы по расширению условий эксплуатации самолёта уже ведутся, включая проведение испытаний для его использования на ВПП с грунтовым покрытием.

Алиханов добавил, что завершение лётных испытаний запланировано до конца 2027 года, а получить изменение к сертификату типа собираются в 2028 году. Уже изготовлен опытный образец щитка для защиты от разлёта несвязанного грунта из-под колёс передней опоры шасси. Теперь необходимо проверить его эффективность при эксплуатации Ил-114-300 на грунтовых ВПП.

Турбовинтовой самолёт Ил-114-300 предназначен для регионального авиасообщения. Его можно использовать с небольших аэродромов вне зависимости от их инфраструктуры, а также с коротких взлётно-посадочных полос. Ил-114-300 сертифицируется для использования в широком диапазоне климатических зон – от арктических широт до горных территорий и регионов с жарким климатом.

Ил-114-300 является модернизированной версией Ил-114, он построен из отечественных комплектующих и оснащён российскими двигателями ТВ7-117СТ-01. Дальность полёта составляет 1 450 км, авиалайнер рассчитан на 66 человек. На днях мы писали о том, что Ил-114-300 получил уникальную систему навигации без спутников.