Скафандр NASA для возвращения на Луну оказался слишком сложным, тяжелым и дорогим — теперь спешно создают его упрощенную версию

Упрощенный вариант скафандра — Sortie Suit — будет использоваться для высадки астронавтов на Луну в 2028 году

NASA решило использовать более простой скафандр для первых высадок астронавтов на Луну, сообщает Ars Technica. Агентство поручило компании Axiom Space разработать специальную версию будущего лунного скафандра — Sortie Suit. Решение должно помочь ускорить программу Artemis и снизить массу и сложность экипировки.

Как стало известно Ars Technica, NASA объявило о новом подходе на внутреннем совещании на этой неделе. Агентство стремится ускорить подготовку миссий, которые предусматривают высадку людей в районе южного полюса Луны уже в 2028 году.

Sortie Suit планируется использовать во время первых пилотируемых посадок, которые будут выполняться с помощью лунных посадочных аппаратов SpaceX и Blue Origin. Основными задачами стали снижение массы скафандра, уменьшение его сложности и упрощение взаимодействия между скафандром и посадочным модулем.

Решение стало частью более масштабного пересмотра программы Artemis. После прихода в NASA в декабре 2025 года администрация Джареда Айзекмана начала искать способы ускорить проект, существенно отставший от первоначального графика. Среди уже принятых решений — оптимизация производства ракеты Space Launch System и отказ от лунной станции Gateway, чтобы уменьшить нагрузку на посадочные аппараты.

При этом разработка скафандров остается одним из ключевых элементов программы. Для полноценной работы на поверхности Луны астронавтам необходима экипировка, позволяющая безопасно передвигаться, проводить научные исследования и работать за пределами посадочного модуля.

Около четырех лет назад NASA заключило контракты на разработку лунных скафандров с Axiom Space и Collins Aerospace. В 2024 году Collins вышла из проекта.

Теперь агентство пытается ускорить работу над скафандром Axiom AxEMU. На заседании Aerospace Safety Advisory Panel бывший астронавт Чарли Прекур рассказал, что представители NASA встречаются с Axiom шесть дней в неделю, причем многие совещания проходят лично. По его словам, требования к скафандру корректируются с учетом потребностей ближайших миссий, в том числе сокращается необходимый срок его сертификации.

Одной из причин задержек могли стать изначально слишком жесткие требования NASA. В частности, скафандр должен был обеспечивать шесть выходов на поверхность Луны в течение 6,5-дневной миссии, сохранять возможность дальнейшего использования после 210 дней хранения и выдерживать работу астронавта в чрезвычайно холодных постоянно затененных областях.

Эти требования привели к созданию сложной конструкции с большим количеством защитных слоев. В результате скафандр получился тяжелее, его производство оказалось сложнее, а подвижность астронавтов — ограниченнее.

Теперь NASA хочет начать с менее сложной версии, достаточной для первых миссий, а затем постепенно совершенствовать ее. Такой подход позволит получить практический опыт эксплуатации скафандра и работы на поверхности Луны, после чего новые требования и технологии можно будет внедрять в последующие модификации.