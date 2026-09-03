7 дней в обычном режиме и месяц в режиме ожидания. Представлен первый смартфон с экраном NXTPAPER OLED и режимом электронной книги TCL P80 Ultra

Одно нажатие отключает лишние отвлекающие элементы и переводит дисплей в чёрно-белый режим с автономностью до семи дней

TCL представила серию P80, впервые применив в смартфонах технологию NXTPAPER вместе с OLED-дисплеем. Раньше технология NXTPAPER использовалась с ЖК-панелями.

Старшая модель P80 Ultra получила 6,83-дюймовую панель с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3200 нит и полным охватом DCI-P3. При обычном использовании это полноценный OLED-смартфон, но специальная кнопка позволяет мгновенно активировать режим Max Ink.

В этом режиме экран становится чёрно-белым и имитирует внешний вид бумаги, а интерфейс избавляется от лишних приложений и уведомлений, превращая смартфон в подобие электронной книги. По данным TCL, аккумулятор на 5800 мА•ч способен обеспечить до семи дней непрерывной работы и до 26 дней в режиме ожидания.

P80 Ultra оснащён Dimensity 7400 Elite, 8 ГБ ОЗУ и флеш-памятью до 512 ГБ, поддерживает зарядку мощностью 45 Вт и получил камеры на 50, 8 и 50 Мп с трёхкратным оптическим зумом.

Вместе с Ultra компания выпустила P80 Pro и P80. Pro сохранил OLED-экран и основные возможности старшей модели, но лишился телеобъектива, тогда как базовый P80 не поддерживает NXTPAPER и получил аккумулятор на 5000 мА•ч. Все три смартфона работают на Android 16.

P80 Ultra и P80 Pro получат четыре крупных обновления Android и семь лет обновлений безопасности.

В Европе продажи уже стартовали: цены начинаются от 549 евро за P80 Ultra, 429 евро за P80 Pro и 349 евро за P80.