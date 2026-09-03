«Прямой аналог Airbus A320 или Boeing 737». В Минпромторге рассказали про укороченный авиалайнер МС-21-210

Россия создает укороченную версию пассажирского самолета МС-21, рассчитанную примерно на 156 пассажиров — о перспективах нового самолета на Восточном экономическом форуме рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, МС-21-310 и будущий МС-21-210 будут ориентированы на разные сценарии эксплуатации. Более вместительная версия должна эффективнее работать на направлениях с высоким пассажиропотоком, таких как Москва — Санкт-Петербург или Москва — Сочи.

Укороченный МС-21-210, напротив, создается для маршрутов с меньшей загрузкой. Его предполагаемая дальность составит около 4000–4500 км. За счет уменьшенных размеров и массы самолет сможет перевозить меньше пассажиров, но при этом получит большую дальность и должен оказаться экономически эффективнее на таких направлениях.

«Если же говорить о маршрутах протяженностью порядка 4-4,5 тысячи километров с меньшей загрузкой, то здесь более востребован самолет примерно на 156 кресел в двухклассной компоновке — прямой аналог Airbus A320 или Boeing 737. Именно эту нишу и должна занять укороченная версия МС-21-210. За счет меньшей массы она получит большую дальность полета, что сделает ее еще более эффективной на ряде маршрутов», — сказал Антон Алиханов.

Модификация МС-21-210 должна дополнить более вместительный МС-21-310 и предназначается прежде всего для менее загруженных маршрутов. Ее разработка ожидается после 2028 года.

Необходимость создания такой модификации изучали совместно с российскими авиакомпаниями, Росавиацией и Минтрансом. При подготовке технического задания анализировались маршрутные сети перевозчиков, состав действующего авиапарка и экономика эксплуатации. По данным Росавиации, более 80% российских маршрутов имеют протяженность менее 2500 км, однако проведенный анализ показал наличие отдельного спроса и на самолет вместимостью около 156 пассажиров.

Параллельно продолжается подготовка к серийному производству базового МС-21-310. Первые самолеты, изготовленные с применением серийных технологий и предназначенные для передачи авиакомпаниям, уже совершили первые полеты. Одновременно на завершающий этап выходит сертификация регионального SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 и отечественными бортовыми системами. Поставки SJ-100 авиакомпаниям планируется начать в 2027 году.