Оказывается, теплозащита Orion, которую критиковали после миссии Artemis I, отлично показала себя в Artemis II

После облёта Луны с экипажем зафиксировано 9 повреждённых участков Avcoat против более 100 в беспилотной миссии

Теплозащитный экран корабля Orion, критиковавшийся после миссии Artemis I, показал лучший результат в ходе Artemis II. После беспилотного полёта 2022 года на днище капсулы зафиксировали более 100 участков обугленного материала Avcoat, некоторые глубиной более 2,5 сантиметров.

По завершению подробного анализа теплозащиты после пилотируемого облёта Луны таких участков оказалось девять. «Очень хороший результат», — резюмировал член Консультативной панели по аэрокосмической безопасности (ASAP) Пол Хилл.

Причиной такого результата по итогам миссии Artemis I была непроницаемость Avcoat: при входе в атмосферу газы «запирались» в материале, вызывая растрескивание и разрушение фрагментов. Теплозащитный экран Orion состоит из 186 блоков материала Avcoat, который при входе в атмосферу постепенно обугливается и отводит тепло, защищая экипаж.

NASA рассматривало замену теплозащитного экрана на вариант с более проницаемым Avcoat, но в итоге решило не менять его перед Artemis II. Вместо этого агентство скорректировало траекторию возвращения Orion: корабль входил в атмосферу под более крутым углом и проводил меньше времени в условиях, при которых в финале Artemis I происходило интенсивное газовыделение из теплозащиты.

Решение сработало, однако имело существенный недостаток: дальность планирования при возвращении сократилась с 4800 до 1775 морских миль — примерно с 8900 до 3300 км. Большая дальность позволяет выбирать место приводнения с учётом изменения погоды и даёт диспетчерам больше вариантов траектории возвращения с Луны.

Начиная с Artemis III NASA планирует использовать более проницаемый Avcoat. Это должно устранить проблему сильного обугливания материала при возвращении и одновременно вернуть Orion значительно большую дальность планирования. Успешный результат Artemis II, подтверждённый анализом состояния теплозащиты, даёт NASA больше уверенности в готовности корабля к следующим лунным миссиям.