10 000 мАч, камера Sony и IP69 — 345 долларов. Представлена международная версия Vivo V80 Lite

Он отличается от ранее представленного в Индии Vivo V80 Lite

Vivo представила в Малайзии международную версию смартфона V80 Lite, главной особенностью которой стал аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч. Новинку не следует путать с одноименным V80 Lite, ранее представленным в Индии: устройства различаются характеристиками.

Глобальный Vivo V80 Lite получил кремний-углеродную батарею четвертого поколения. По заявлениям компании, одного заряда достаточно для 30 часов воспроизведения видео, 64 часа разговоров или 14 часов игр. Поддерживается проводная зарядка мощностью 44 Вт. Vivo также обещает стабильную работу аккумулятора при экстремально низких и высоких температурах.

В основе аппаратной платформы лежит 6-нанометровая SoC MediaTek Dimensity 7300e. Продающийся в Индии аппарат основан на 4-нанометровой Dimensity 7360 Turbo.

Основная камера смартфона — с 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX 852 (он дополнен 2-мегапиксельным датчиком для анализа глубины сцены). Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп. Корпус защищен от воды и пыли в соответствии со степенью IP69.

Vivo V80 Lite работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16. Базовая конфигурация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 1399 малайзийских ринггитов (около $345), а версия 8/256 ГБ — 1899 ринггитов (около $470).