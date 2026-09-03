«Москвичи» получат рулевое управление «по проводам» — без механической связи между рулём и колёсами

На Восточном экономическом форуме автомобильный завод «Москвич», АО «Кама», создающее российский электромобиль «Атом», и китайская производственная компания Hangzhou Shibao подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках этого соглашения будет разработана и установлена на автомобили «Москвич» система рулевого управления «по проводам» (Steer-by-wire, SbW). Для реализации проекта стороны договорились о создании совместной рабочей группы.

Система управления «по проводам» предполагает отсутствие обычной механической связи между рулём и управляемыми колёсами автомобиля. Команды водителя преобразуются в электронные сигналы, которые обрабатывает блок управления, затем они подаются на исполнительные механизмы (актуаторы), поворачивающие колеса. Такая технология позволит внедрять современные электронные системы помощи водителю (элементы автопилота), а в перспективе реализовать беспилотное управление.

Сообщается, что «Атом» будет технологическим партнёром и предоставит экспертизу в области разработки, калибровки и подготовки системы к сертификации, а Hangzhou Shibao выступит поставщиком системы и будет участвовать в ее технической адаптации и установке в автомобили «Москвич». Российский автозавод, в свою очередь, предоставит необходимые технические характеристики, исходную конструкторскую документацию и информацию о технологических возможностях производства.