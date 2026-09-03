В США начали загрузку топлива на 40-летней АЭС Palisades перед перезапуском

Остановленную в 2022 году АЭС готовят к перезапуску: завершена масштабная модернизация реактора, рассчитанного на 805 МВт

На АЭС Palisades в Мичигане началась загрузка топлива в реактор — ключевой этап подготовки к перезапуску станции, остановленной в 2022 году после 40 лет эксплуатации. Компания Holtec International, выкупившая объект, впоследствии подала заявку на федеральную программу Civil Nuclear Credit и добилась возобновления работы.

Финансовый пакет включает $300 миллионов от правительства штата Мичиган, кредит в $1,5 миллиарда от Министерства энергетики США и соглашение о закупке электроэнергии. На площадке выполнили масштабную программу: заменили сопла приводов управляющих стержней, усилили трубки парогенераторов, удалили накопленные коррозионные отложения и провели дезактивацию с пассивацией первого контура.

Источник изображения: Holtec International

Активная зона теперь состоит из 204 тепловыделяющих сборок, включая новые и частично использованные, и будет поддерживать выходную мощность 805 МВт. Загрузка топлива проводится согласно техническим спецификациям станции.

«Загрузка топлива в реактор Palisades — важная веха и отражение колоссальных усилий людей, которые довели станцию до этого момента», — сказал главный ядерный директор Holtec International Фади Дийа. Компания подчёркивает, что сохраняет фокус на дисциплинированном выполнении оставшихся работ и возвращении Palisades к безопасной и надёжной эксплуатации.