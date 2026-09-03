Новые российские «Кукурузники» Ан-2 полетят на Дальний Восток: модернизированные бипланы получат новую авионику, двигатель и корпуса

Таких самолетов будут выпускать минимум 6-8 в год

Дальний Восток с 2027 года планируют ежегодно обеспечивать шестью-восемью ремоторизированными самолетами Ан-2. Об этом на пресс-брифинге в рамках Восточного экономического форума сообщил вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

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По его словам, речь идет о глубоко обновленных самолетах, которые получат новые двигатели отечественного производства. Также для Ан-2 предусмотрены новая авионика, обновление корпуса и другие изменения.

«Мы будем получать шесть-восемь ремоторизированных Ан-2 ежегодно, борты будут новые, <…> полностью перешитые, я сам обязательно посмотрю. И новая авионика, и новый корпус - и так далее. В следующем году первые шесть-восемь [самолетов] <…> будут на наших родных двигателях», — сообщил Трутнев.

Обновление Ан-2 имеет особое значение для дальневосточных регионов, где малая авиация используется для связи удаленных и труднодоступных населенных пунктов. При этом конкретные эксплуатанты самолетов пока неизвестны.