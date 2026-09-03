Роботы-пылесосы DJI Romo A2 и Romo P2 вышли в Европе: 36 000 Па, лидар и роботизированные «ноги»

DJI Romo P2 получил прозрачный корпус

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Мощность всасывания выросла с 25 000 до 36 000 Па. Обе модели оснащены высокоточным лазерным радаром. В нижней части корпуса расположены специальные роботизированные опоры-«ноги». С их помощью Romo A2 и P2 могут преодолевать препятствия высотой до 8,5 см. Система распознавания препятствий работает с точностью до миллиметров, а алгоритмы ИИ используют данные предыдущих уборок для оптимизации маршрута.

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Источник изображения: DJI через Notebookcheck

DJI также модернизировала станцию самообслуживания. По заявлению производителя, теперь она может работать до 365 дней без технического обслуживания — почти вдвое дольше, чем станция предыдущего поколения, для которой заявлялось до 200 дней. В режиме тихой влажной уборки уровень шума самого робота составляет около 38 дБ. Полная зарядка аккумулятора занимает примерно 2,5 часа.

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Источник изображения: DJI через Notebookcheck

Отдельное внимание компания уделила конфиденциальности. До конца 2026 года DJI планирует добавить локальный режим обработки данных, который позволит отключить приложение DJI Home от интернета. В этом случае фотографии и видео не будут передаваться на внешние серверы. Камеру и микрофон робота можно отключить вручную через приложение, а переданные персональные данные — удалить.

По техническим характеристикам Romo A2 и P2 практически не отличаются. Основная разница между ними заключается в дизайне: A2 получил полностью белый корпус, а P2 — прозрачные элементы.

В Европе DJI Romo A2 с резервуаром для воды стоит 1200 евро, Romo P2 — 1300 евро. Глобальные продажи должны начаться в сентябре через официальный сайт DJI и Amazon.

 

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