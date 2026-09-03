Роботы-пылесосы DJI Romo A2 и Romo P2 вышли в Европе: 36 000 Па, лидар и роботизированные «ноги»

Мощность всасывания выросла с 25 000 до 36 000 Па. Обе модели оснащены высокоточным лазерным радаром. В нижней части корпуса расположены специальные роботизированные опоры-«ноги». С их помощью Romo A2 и P2 могут преодолевать препятствия высотой до 8,5 см. Система распознавания препятствий работает с точностью до миллиметров, а алгоритмы ИИ используют данные предыдущих уборок для оптимизации маршрута.

DJI также модернизировала станцию самообслуживания. По заявлению производителя, теперь она может работать до 365 дней без технического обслуживания — почти вдвое дольше, чем станция предыдущего поколения, для которой заявлялось до 200 дней. В режиме тихой влажной уборки уровень шума самого робота составляет около 38 дБ. Полная зарядка аккумулятора занимает примерно 2,5 часа.

Отдельное внимание компания уделила конфиденциальности. До конца 2026 года DJI планирует добавить локальный режим обработки данных, который позволит отключить приложение DJI Home от интернета. В этом случае фотографии и видео не будут передаваться на внешние серверы. Камеру и микрофон робота можно отключить вручную через приложение, а переданные персональные данные — удалить.

По техническим характеристикам Romo A2 и P2 практически не отличаются. Основная разница между ними заключается в дизайне: A2 получил полностью белый корпус, а P2 — прозрачные элементы.

В Европе DJI Romo A2 с резервуаром для воды стоит 1200 евро, Romo P2 — 1300 евро. Глобальные продажи должны начаться в сентябре через официальный сайт DJI и Amazon.