В Канаде запланирована переносная АЭС на 50 МВт для энергоснабжения 40 000 домов

Проект Prodigy Clean Energy в Нью-Брансуике должен показать, как такие станции можно развёртывать в удалённых и арктических регионах без постоянной инфраструктуры на площадке

Компания Prodigy Clean Energy совместно с общинами Pabineau First Nation и Eel River Bar First Nation предложила проект переносной атомной электростанции мощностью 50 МВт в Бельдюне, провинции Нью-Брансуик. Станция должна стать коммерческой демонстрацией технологии переносных ядерных установок (Transportable Nuclear Power Plant, TNPP), которые затем планируется развернуть в отдалённых и арктических регионах Канады.

Концепция TNPP предполагает, что микрореактор или малый модульный реактор упаковывается в модульную инфраструктуру, которая строится на заводе, доставляется на место кораблём и устанавливается примерно за 18 месяцев. Платформа заявлена как реакторно-агностическая, допускающая адаптацию под разные технологии реакторов. По окончании срока службы станцию предполагается вывезти для централизованного демонтажа, не оставляя постоянной инфраструктуры на площадке.

Источник изображения: Prodigy Clean Energy

Проект предусматривает не только генерацию электроэнергии — на площадке в Бельдюне создадут операционно-ремонтный хаб для обслуживания будущей флотилии таких станций на севере, а также учебный центр и Центр инноваций коренных народов в энергетике. Ожидается более 150 рабочих мест на этапе подготовки площадки и около 40 постоянных после запуска. Нью-Брансуик подписал письмо о намерении закупать выработанную электроэнергию.

Для общин коренных народов проект является способом войти в структуру собственности и управления ядерной инфраструктурой. «Интеграция этой канадской технологии чистой базовой энергетики с собственностью и экономическим участием коренных народов создаёт воспроизводимую модель развёртывания транспортной ядерной энергетики по всей Канаде, особенно в северных и арктических регионах», — заявил вождь Pabineau First Nation Терри Ричардсон.