Китайская CXMT заняла уже 10% рынка DRAM в денежном выражении

Согласно данным аналитиков Counterpoint, китайская компания CXMT по итогам прошлого квартала заняла уже 10% рынка DRAM в денежном выражении. За квартал доля выросла на 2 процентных пункта, а с прошлого года в два с половиной раза.

При этом на диаграмме отлично видно, что лидер в лице Samsung тоже существенно нарастил долю, и всё это происходит за счёт доли Hynix, которая упала за год с 39% до 25%.

На рынке HBM ситуация для лидеров похожа, а CXMT тут не представлена. Samsung и тут нарастила долю с 15% до 33%, а Hynix опустилась с 64% до 50%, хотя всё равно является неоспоримым лидером.

Что касается Micron, она более стабильна. В первом случае она за год немного нарастила долю, а во втором потеряла, но в обоих случаях речь о 2-3 процентных пунктах.