Французский разработчик нейтрально-атомных процессоров Pasqal вышел на Nasdaq и привлёк $360 млн на развитие квантовых компьютеров

Это четвёртый выход квантового стартапа на биржу через SPAC в 2026 году

Французская компания Pasqal, развивающая квантовые вычисления на нейтральных атомах, завершила слияние с компанией Bleichroeder Acquisition и 28 августа начала торги на Nasdaq. Сделка принесла около $360 миллионов, которые направят на расширение производства квантовых процессоров (QPU), продвижение технологической дорожной карты и масштабирование коммерческих операций.

Pasqal основана в 2019 году, её сооснователь профессор Ален Аспе в 2022 году получил Нобелевскую премию за работы с запутанными фотонами. В отличие от многих конкурирующих технологий, нейтрально-атомная платформа компании способна работать при комнатной температуре, без необходимости сверхохлаждения.

Источник изображения: Pasqal

CEO компании Васик Бокхари отметил, что компания уже развернула квантовые системы в реальных операционных средах, подключила процессоры к существующей вычислительной инфраструктуре заказчиков и построила дорожную карту на единой аппаратной платформе — от аналоговых квантовых вычислений сегодня до отказоустойчивых в перспективе.

Pasqal стала четвёртой квантовой компанией, вышедшей на биржу в 2026 году, после Infleqtion, IQM Quantum Computers и Quantinuum. Ранее этот путь прошли D-Wave, IonQ и Rigetti. В мае компания объявила о развёртывании квантовых компьютеров в Саудовской Аравии, а ранее построила установку в партнёрстве с государственной нефтяной компанией Aramco.