21 день автономной работы, водозащита, более 150 режимов тренировок, HyperOS 4 — всего 45 долларов. Представлен фитнес-браслет Mi Band 11

Есть вариант и в керамическом корпусе — он дороже на 15 долларов

Xiaomi открыла предзаказы на фитнес-браслет Mi Band 11. Новинка стала тоньше и легче предшественника, получила более крупный AMOLED-дисплей и расширенные функции мониторинга здоровья.

Толщина корпуса Mi Band 11 составляет 9,9 мм, масса базовой версии — всего 15,58 грамма. Браслет получил цельный скругленный корпус, ширина рамки экрана составляет всего 2 мм. Диагональ экрана AMOLED составляет 1,72 дюйма, пиковая яркость — 2000 нит.

Помимо стандартной версии, Mi Band 11 будет доступен в полностью металлическом исполнении и с керамическим корпусом. Для браслета также предложат сменные ремешки из фторкаучука, натуральной кожи и тканого материала.

Браслет получил улучшенные датчики для измерения пульса и насыщения крови кислородом, а также систему анализа вариабельности сердечного ритма (HRV) во время сна. Данные о сне будет анализировать ИИ — и формировать соответствующие рекомендации. Кроме того, предусмотрены измерение уровня стресса и более 150 режимов тренировок.

Mi Band 11 работает под управлением HyperOS 4. Браслет позволяет управлять совместимыми устройствами экосистемы Xiaomi, а также некоторыми функциями автомобилей марки. Заявлена водозащита 5 ATM и автономность до 21 дня.

В Китае базовый Mi Band 11 оценен в 299 юаней (45 долларов), но на старте продаж его можно будет приобрести за 289 юаней. Версия с NFC стоит 349 юаней (52 доллара), а по акции — 339 юаней. Керамическая версия оценена в 399 юаней (60 долларов).