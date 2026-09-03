Nvidia не сделала, но сделали энтузиасты. Видеокарты GeForce RTX 40 получили поддержку многокадрового генератора

Пока рынок готовится к полноценному выходу на рынок технологии DLSS 5, владельцы видеокарт GeForce RTX 40 наконец-то получили поддержку многокадрового генератора. Конечно, неофициально и без поддержки со стороны Nvidia.

Соответствующая модификация ПО OptiScaler уже распространяется на Discord-сервере приложения, а вскоре поддержка появится для всех пользователей.

ПО добавляе картам прошлого поколения поддержку генератора кадров с множителем х3-х6. Напомним, официально эти карты поддерживают лишь обычный генератор, который создаёт только один фейковый кадр на каждый настоящий.

Для использования технологии необходимы последние файлы Streamline версии 2.12 или новее.

Напомним, официально DLSS 5 тоже будет работать только на картах RTX 50, но моддеры уже доказали, что и прошлое поколение видеокарт отлично справляется с технологией.