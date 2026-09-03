Похоже, у «российского аналога Starlink» большие проблемы: по данным ISW, ни один из 16 спутников «Рассвет», запущенных в июне, не вышел на расчетную орбиту

Спутники должны были разместиться на высоте 870 км, но сейчас они находятся на высоте 300-400 км

Вторая партия российских спутников «Рассвет», предназначенных для создания низкоорбитальной системы широкополосной связи, предположительно не смогла выйти на расчетные рабочие орбиты. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на данные сервиса отслеживания спутников N2YO.

Изображение сгенерировано Grok Источник изображения: Grok

В середине июня на орбиту были выведены 16 аппаратов второй партии. По данным ISW, их планировалось разместить на высоте около 870 км, однако ни один из спутников пока не достиг этой отметки. Большинство аппаратов находятся на высоте 300-400 км, а у части из них орбита постепенно снижается. По информации трекера, два спутника уже начинают сход с орбиты и могут сгореть в атмосфере.

Аналогичные проблемы, как утверждается, наблюдаются и у первой партии из 16 спутников, запущенной в марте 2026 года. По оценке ISW, расчетной высоты достигли лишь 12 аппаратов, а один из спутников уже сошел с орбиты. Работа на более низких высотах также способна сократить срок службы группировки, поскольку требует дополнительных затрат топлива на поддержание орбиты.

Спутники разрабатывает российская частная аэрокосмическая компания «Бюро 1440». Каждый аппарат «Рассвет-3» весит около 370 кг, в перспективе проект должен превратиться в российскую низкоорбитальную сеть спутниковой связи. Долгосрочный план предусматривает развертывание до 900 спутников к 2035 году.

При этом важно отметить, что «Бюро 1440» не сообщало о потере второй партии спутников. Все выводы о состоянии аппаратов основаны на анализе ISW и данных стороннего сервиса отслеживания.