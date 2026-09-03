В сервисе блок питания VSP загорелся еще до включения компьютера

Достаточно было просто подключить БП к электросети

Корпуса, системы питания и охлаждения

В сервисном центре во Вьетнаме блок питания для ПК загорелся практически сразу после подключения к розетке. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения: сотрудник успел отключить устройство от сети, благодаря чему никто не пострадал. Видеоролик опубликован на форуме Reddit.

Скриншот видео Reddit
Скриншот видео Reddit
Источник изображения: Reddit/ Front_Cookie_1198

Загорелся БП VSP MEGA MAX VS750D. Судя по имеющейся информации, блок питания был не новым — клиент передал его в сервис в рамках процедуры возврата по гарантии (RMA). Во время проверки сотрудник подключил сетевой кабель к устройству, после чего из корпуса сразу вылетели искры и началось открытое горение. Причем возгорание произошло еще до того, как блок питания успели включить обычным способом.

Точная причина неисправности пока не установлена. В обсуждении инцидента предполагают внутреннее короткое замыкание, возможно, связанное с недостаточной изоляцией печатной платы от металлического корпуса. Однако это лишь версия.

Anthropic остановила кибериспытания Claude после несанкционированных действий моделейMaxscend переходит от радиочастотных чипов к оптическим для ИИ-центров обработки данных

Комментарии

правилами