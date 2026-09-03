В сервисе блок питания VSP загорелся еще до включения компьютера

В сервисном центре во Вьетнаме блок питания для ПК загорелся практически сразу после подключения к розетке. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения: сотрудник успел отключить устройство от сети, благодаря чему никто не пострадал. Видеоролик опубликован на форуме Reddit.

Загорелся БП VSP MEGA MAX VS750D. Судя по имеющейся информации, блок питания был не новым — клиент передал его в сервис в рамках процедуры возврата по гарантии (RMA). Во время проверки сотрудник подключил сетевой кабель к устройству, после чего из корпуса сразу вылетели искры и началось открытое горение. Причем возгорание произошло еще до того, как блок питания успели включить обычным способом.

Точная причина неисправности пока не установлена. В обсуждении инцидента предполагают внутреннее короткое замыкание, возможно, связанное с недостаточной изоляцией печатной платы от металлического корпуса. Однако это лишь версия.