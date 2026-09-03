Вместо Hyundai Creta. На бывшем российском заводе Hyundai начали выпускать кроссовер Tenet Plus L4 — 1,5-литровый мотор, «робот» и передний привод

На модернизированном автомобильном заводе холдинга «АГР» в Сестрорецке под Санкт-Петербургом (ранее это было российское предприятие Hyundai, где выпускали хиты Hyundai Creta и Solaris) запустили серийное производство нового городского кроссовера Tenet Plus L4. Автомобиль выпускается по полному циклу — со сваркой и окраской.

Перед запуском модели предприятие прошло масштабное техническое переоснащение. В сварочном цехе работают 175 роботов, еще 54 задействованы при окраске.

Tenet Plus L4 представляет собой компактный кроссовер. На старте модель предложат в двух переднеприводных комплектациях — «Стайл» и «Элегант». Обе — с 1,5-литровым бензиновым мотором и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Уже в базе автомобиль получит цифровую панель приборов с экраном 8,8 дюйма, медиасистему с экраном 13,2 дюйма и беспроводными интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto. Кроссовер получил шесть подушек безопасности

Особое внимание уделили антикоррозийной защите: скрытые полости кузова автоматически обрабатываются воском, качество нанесения контролируется компьютером. Также используются дополнительные антикоррозийные, антигравийные и шумоизоляционные покрытия.

Модель адаптировали к российским условиям: в оснащение вошли дистанционный запуск двигателя, подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя, защита двигателя и дополнительная тепло- и шумоизоляция. В топовой версии «Элегант» — панорамная крыша, система кругового обзора.

Стоимость и точная дата начала продаж Tenet Plus L4 пока не указаны. Модель открывает производственную программу модернизированного предприятия в Сестрорецке.