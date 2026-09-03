Шаг к серийному выпуску: NuScale Power изготовила первые бор-оксидные таблетки для аварийной защиты малого модульного реактора

Компонент для пассивной системы охлаждения автоматически вводит бор в теплоноситель при аварии, помогая снизить реактивность

Американская ядерная компания NuScale Power изготовила первые в своём роде бор-оксидные таблетки, предназначенные для пассивной системы аварийного охлаждения активной зоны малого модульного реактора. Компонент производится совместно с компанией MillenniTEK, специализирующейся на современных ядерных материалах, и представляет собой производственную веху на пути к коммерческому развёртыванию реакторов NuScale.

Таблетки рассчитаны на автоматический отклик без вмешательства операторов. При активации системы аварийного охлаждения активной зоны (Emergency Core Cooling System, ECCS) бор-оксидный материал растворяется в теплоносителе реактора, помогая контролировать реактивность и удерживать её в безопасных пределах.

Бор широко используется в ядерных системах, поскольку эффективно поглощает нейтроны, его внесение в теплоноситель при аварии снижает число нейтронов, поддерживающих цепную реакцию.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Модуль NuScale Power Module представляет собой водо-водяной реактор электрической мощностью 77 МВт. Несколько модулей могут объединяться в более крупные электростанции: текущая конфигурация масштабируется до 924 МВт на 12 модулях. Компания отмечает, что её проект малого модульного реактора стал первым и единственным, получившим сертификацию проекта от Комиссии по ядерному регулированию США. Технология рассматривается для генерации электроэнергии, а также для дата-центров, централизованного теплоснабжения, опреснения воды и производства водорода.

Для NuScale выпуск таблеток важен не только как единичный компонент, но и как демонстрация возможности серийного производства специализированных деталей с качеством, необходимым для коммерческих ядерных проектов. MillenniTEK производит технические керамические компоненты, превращая порошковые материалы в твёрдые изделия, и разрабатывает прототипы для малых модульных реакторов, микрореакторов и космических реакторов.

Появление первых бор-оксидных таблеток отражает более широкую задачу SMR-индустрии: наладить повторяемые производственные процессы и цепочку поставок, способную поддерживать реакторы по мере перехода от регуляторного одобрения к физическому развёртыванию у коммерческих заказчиков.