Новый японский ноутбук Iiyama LEVEL-15FX167 получил встроенную ножку-подставку

Японская компания Iiyama представила ноутбук LEVEL-15FX167, который может похвастаться встроенной подставкой. Если точнее, это фактически выдвижная ножка, которая позволяет немного приподнять корпус над поверхностью, на которой он стоит.

Нужно это для лучшей вентиляции, и сама компания говорит, что такое решение позволяет снизить температуру процессора на величину до 3 градусов. Правда, сказать что это какое-то существенное снижение, явно нельзя. Впрочем, в приподнятом положении пользователю может быть заодно удобнее пользоваться клавиатурой.

Технически ноутбук тоже не самый типичный. У него современная видеокарта GeForce RTX 5050/5060 Laptop и при этом уже не самый свежий процессор Core Ultra 9 185H.

Экран Full HD диагональю 15 дюймов поддерживает частоту 144 Гц. Есть 16 ГБ ОЗУ и накопитель объёмом 1 ТБ. Из остального можно выделить Wi-Fi 7, дополнительный слот для SSD, разъём RJ45 на задней панели, массу 2,34 кг и, судя по данным Unitcom, весьма посредственную автономность (4,4 часа в тестах JEITA 3.0).

Цена в Японии составляет около 1660 либо 1785 долларов в зависимости от видеокарты.