AMD открыла FSR 4.1 для Radeon RX 7000: ML-апскейлинг выходит за пределы RDNA 4

Обновлённый плагин для Unreal Engine 5.8 объединяет FSR 4.1, FSR 3 и генерацию кадров в одной интеграции, но существующим играм потребуется отдельное обновление от разработчиков

AMD обновила плагин FSR для Unreal Engine: выпуск поддерживает версию 5.8 движка и распространяет технологию FSR Upscaling 4.1 на базе машинного обучения на дискретные видеокарты серии Radeon RX 7000. Ранее этот метод реконструкции в первую очередь был нацелен на архитектуру RDNA 4, теперь же официально открыт и для RDNA 3.

Плагин построен на AMD FSR SDK 2.3 и использует FSR Upscaling 4.1.1, а поддерживаемые карты RX 9000 и RX 7000 выбирают эту версию автоматически. На другом железе плагин продолжает работать, но переключается на аналитические методы, такие как FSR 3.

Для разработчиков это упрощает поддержку разных GPU: не нужно реализовывать отдельное решение под каждое поколение FSR. Пакет объединяет ML-апскейлинг, старые аналитические апскейлеры и несколько методов генерации кадров в рамках одной интеграции. FSR Upscaling сначала рендерит игру в более низком внутреннем разрешении, а затем реконструирует выходное изображение. Версия 4.1 нацелена на лучшее сохранение мелких структур, движущихся объектов и стабильности между кадрами. Помимо Upscaling 4.1.1, SDK 2.3 содержит FSR Frame Generation 4.0.1 и Ray Regeneration 1.2.0, но наличие этих компонентов не означает автоматического включения в каждой игре — студии должны сами интегрировать нужные технологии и адаптировать их под свой рендер-пайплайн.

Источник изображения: AMD

Одновременно AMD обновила плагин Radeon Anti-Lag 2 до версии 2.0.5 и выпустила его для Unreal Engine 5.8. Технология снижает задержку между вводом и откликом в ситуациях, ограниченных GPU, и может работать вместе с FSR при использовании генерации кадров через нативный бэкенд DirectX 12. Дополнительные промежуточные кадры повышают видимую частоту, но не всегда улучшают базовую задержку ввода, поэтому Anti-Lag 2 работает на другом участке конвейера и сокращает ожидание между процессором и видеокартой.

Существующие игры на Unreal Engine не получат FSR 4.1 на RX 7000 автоматически: студии должны принять обновлённый плагин и выпустить новую версию игры. Когда это произойдёт, зависит от разработчиков. Тем не менее расширение значимо для владельцев Radeon RX 7000: AMD переносит современный ML-апскейлинг на более широкую установочную базу и даёт студиям официальный инструмент для Unreal Engine 5.8, а качество улучшения по сравнению с FSR 3 предстоит проверить в независимых тестах каждой игры.