«Убирайтесь с нашей улицы»: в Шеффилде начали портить роботов-доставщиков Starship

Компания Starship Technologies приостановила роботизированные доставки в пригороде Шеффилда Мирсбрук. Автономные шестиколёсные тележки, которые забирают еду из заведений и доставляют её через приложения вроде Uber Eats, используются в Лондоне, Лидсе и других городах, но именно в Шеффилде пилотный запуск обернулся чередой инцидентов.

Через неделю после старта местные СМИ сообщили, что роботы были испорчены: на корпусах краской написали «убирайтесь с нашей улицы», шест с флажком, которым устройства сигнализируют о своём присутствии, был согнут, а на тележки наклеили армированную клейкую ленту. Жители также ставили дорожные конусы позади роботов на зарядных станциях, чтобы не дать им двигаться.

Источник изображения: JJ Eteson

Опасения жителей касались сокращения рабочих мест и большого количества камер на устройствах. Владелец местного бизнеса Адам Доллинг назвал «зловещим» наблюдать, как роботы патрулируют улицы с таким числом сенсоров, задав вопрос: «Роботы принадлежат частной компании. Кто знает, что они делают с этими данными?»

В Starship Technologies заявили, что случаи вандализма «разочаровывают», но не повлияли на решение приостановить сервис: пауза связана с «естественным» завершением испытаний.

Сейчас компания анализирует результаты пилота в Шеффилде, а сами роботы-доставщики продолжают работу в других британских городах.