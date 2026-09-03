500 000 электромобилей и до 150 000 км пробега. Опубликовано крупнейшее независимое исследование автомобильных аккумуляторов

Компания Aviloo, занимающаяся диагностикой аккумуляторов, провела крупный анализ примерно 500 000 электромобилей на предмет надёжности их батарей. Всего было оценено 20 популярных моделей, вышедших в период с 2022 по 2026 год.

Сама компания говорит, что её отчет Aviloo Certified EV Battery Report является крупнейшим в мире независимым исследованием состояния бывших в употреблении аккумуляторов для электромобилей на сегодняшний день.

Лидером, согласно этому исследованию, является Hyundai Ioniq 5. Для этой модели средний уровень «состояния здоровья» батареи составил 97,13% при пробеге в 50 000 км и 95,27% при достижении 100 000 км. Даже те машины, которые проезжали более 150 000 км, имели показатель около 92,8%.

Ближайшими конкурентами стали Mercedes-Benz EQA и Hyundai Kona с показателями на 50 000 км в 96,56% и 96,27% соответственно. При этом на 100 000 км Mercedes-Benz EQA сохранил второе место с показателем 95,01%, а вот Kona опустилась на четвёртое с показателем 94,31%, уступив BMW i4 с показателем 94,34%. К слову, при пробеге в 150 000 км тот самый EQA вообще вышел в лидеры с показателем 93,97%.

Если говорить в целом, то можно отметить несколько аспектов. Во-первых, среди 20 моделей на пробеге в 50 000 км ни одна машина не опустилась ниже 91% по показателю здоровья батареи, если говорить о среднем показателе. Во-вторых, при достижении 100 000 км всего две модели опустились ниже 90%, а отметка в 150 000 км опустила нижний предел к отметке 86,67%. Если же говорить о наихудших показателях на конкретных примерах, то в том же порядке это 85,41%, 80,91% и 77,46%.

Худшими, согласно этой статистике, стали Renault Zoe и Nissan Leaf ZE1, но к 150 000 км к ним резко опустился Mini Cooper SE.