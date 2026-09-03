Perplexity научила Mac решать, какие данные можно отдавать ИИ в облако, а какие нельзя

В приложении для macOS появился локальный классификатор конфиденциальности: он решает, какие данные остаются на устройстве, маскируются или требуют согласия перед отправкой

Perplexity выпустила в своём Mac-приложении функцию Hybrid Compute, разделяющую задачи между облачными моделями и локальными моделями на компьютерах с Apple silicon. Ключевой элемент — встроенный «приватный шлюз»: он на устройстве распознаёт имена, адреса, номера счетов и секреты до того, как данные покинут Mac. В зависимости от классификации и политики шлюз может маскировать информацию, оставлять её локально, отказывать в действии или запрашивать согласие пользователя перед обработкой в облаке.

Координатор Computer объединяет облачную и локальную части рабочего процесса, поэтому пользователю не нужно вручную разбивать задачу на отдельные промпты. Облако отвечает за рассуждения, веб-поиск и планирование, а локальная модель обрабатывает защищённые файлы и действия на устройстве.

Среди примеров — финансовая проверка, креативная работа агентств и юридические исследования, где публичные данные могут обрабатываться в облаке, а конфиденциальные документы остаются на Mac.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Для корпоративных подписчиков администраторы могут задавать общеорганизационные правила: что остаётся локально, что можно маскировать и что требует одобрения перед облачным использованием.

Hybrid Compute доступна подписчикам Pro, Max и Enterprise на Apple silicon Mac под управлением macOS 15 или новее с минимум 24 ГБ унифицированной памяти. На старте предложены три локальные модели, включая Gemma 4 E4B и Qwen3.6 35B-A3B.

Perplexity не публиковала метрики ошибок классификатора в представленных материалах.