V-Color начала продажи комплекта модулей DDR5, в котором один из модулей является муляжом

Компания V-Color выпустила на рынок комплект оперативной памяти, который не совсем комплект. Модель Manta XSky RGB имеет наклейку 1+1 Value Pack, и визуально в упаковке два модуля. Но один из них ненастоящий.

В комплекте поставляется один модуль DDR5-6000 объёмом 16 ГБ, а вместе с ним идёт муляж. Физически это такой же модуль с таким же радиатором, который так же вставляется в слот DDR5, но никаких чипов памяти там нет. Из электроники лишь RGB-подсветка.

Муляж нужен, чтобы визуально создавалось впечатление, будто ПК имеет два модуля памяти. Для кого-то это может быть важно по тем или иным причинам.

Цена такого набора составляет 330 евро, что немало за 16 ГБ даже по сегодняшним меркам. Впрочем, купить два модуля за такие деньги не выйдет, даже если это будут самые доступные модули на рынке.