Подвинься, УАЗ «Патриот». Новый «Патриот X» c 6-ступенчатой коробкой передач на подходе

УАЗ получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленный внедорожник «Патриот X». Об этом сообщает «Российская газета». Сертифицирована версия с бензиновым двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач.

«Патриот X» получит точечные изменения внешности. В частности, для внедорожника подготовили новую светодиодную оптику. Переработают и интерьер: одним из заметных новшеств станет новое рулевое колесо с магниевым каркасом российского производства.

Помимо бензиновой модификации в гамме появится новый 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 136 л.с. Его также будут сочетать с шестиступенчатой механической коробкой передач. Автоматической трансмиссии на старте у обновленного «Патриота» не будет. Ранее глава УАЗа Ильнур Сахабиев сообщал, что такую коробку рестайлинговая модель может получить к 2028 году.

Серийное производство «Патриота X» должно начаться осенью текущего года.