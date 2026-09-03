Поиск жизни на Венере уперся в одну проблему — ракету Neutron

Первый пуск Neutron должен был состояться еще в 2024 году

Первая преимущественно частная научная миссия к Венере, судя по всему, задерживается: проект Rocket Lab и ученых Массачусетского технологического института (MIT), который должен исследовать облака планеты в поисках органических молекул, теперь полностью зависит от готовности новой ракеты Neutron, до сих пор не совершившей ни одного полета.

Миссия Venus Life Finder станет первым этапом программы Morning Star Missions to Venus. Изначально аппарат планировали запускать по другой схеме, однако позже Rocket Lab решила перевести его на носитель Neutron. Первый старт ракеты ожидался еще в 2024 году, но неоднократно переносился, а дата венерианской миссии теперь обозначена как «будет подтверждена».

При этом большая часть космического аппарата уже готова. Зонд находится в штаб-квартире Rocket Lab в Лонг-Бич, где компания финализировала перелетный модуль и герметичный корпус атмосферного аппарата. NASA, в свою очередь, поставило теплозащитный экран HEEET — тканый композитный материал, способный выдерживать нагрев до 2500 °C при входе в атмосферу Венеры.

Главным научным инструментом станет автофлуоресцентный нефелометр AFN, разработанный командой MIT. Во время спуска через облака Венеры он будет анализировать отдельные аэрозольные частицы, определяя их размер, форму и химический состав. Основная задача прибора — поиск возможных органических молекул.

Именно облака Венеры сегодня считаются одним из самых интересных объектов для астробиологии. Хотя на поверхности планеты царят экстремальные температура и давление, в отдельных слоях атмосферы условия значительно мягче. Более того, недавние лабораторные эксперименты MIT показали, что короткие цепочки аминокислот — пептиды — способны сохранять стабильность и формировать сложные структуры даже в чрезвычайно кислой среде.

Venus Life Finder — лишь первая миссия серии. В дальнейшем исследователи планируют отправить к Венере лазерный десорбционный масс-спектрометр ORIGIN, миниатюрные молекулярные сенсоры и воздушный шар диаметром около пяти метров, который сможет работать в атмосфере планеты до одной земной недели.

Таким образом, научное оборудование для экспедиции практически готово, но сроки первого частного полета к Венере теперь напрямую зависят от того, когда Rocket Lab наконец выведет в космос свою новую ракету Neutron.