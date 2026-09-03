На АЭС «Аккую» в Турции стартовала предпусковая проверка первого энергоблока

На площадке АЭС «Аккую», которая строится в Турции госкорпорацией «Росатом», начался плановый этап предпусковой партнёрской проверки Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ). Команда экспертов оценит профессиональные знания и навыки операторов пункта управления энергоблока №1.

Эксперты проанализируют действия операторов в ситуациях, смоделированных на полномасштабном тренажёре. Отработают три контролируемых сценария в условиях, максимально приближённых к реальным. Это позволит оценить способность персонала управлять энергоблоком и правильно реагировать на имитированные отказы оборудования, отметили в Росатоме.

Генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких заявил, что проверка ВАО АЭС – это важное для станции событие на предпусковом этапе. Главная задача – оценить готовность оперативного персонала действовать в различных режимах работы энергоблока, в том числе при нарушениях нормальной эксплуатации и отказах оборудования. Основным критерием оценки станет соблюдение принципов ядерной безопасности.

Напомним, АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция в Турции. Она состоит из четырёх энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+, мощность каждого из которых составит 1200 МВт. Ранее мы писали о том, что производство электроэнергии на первом энергоблоке станции планируют запустить до конца текущего года.