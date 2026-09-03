Сатурн способен удивить не только своими кольцами. На планете нашли новую геометрическую аномалию — гигантский атмосферный десятиугольник

Ученые обнаружили в атмосфере Сатурна гигантскую десятиугольную структуру из облаков. Необычный декагон сформировался в южном полушарии планеты и стал вторым известным крупным атмосферным многоугольником после северного шестиугольника.

Открытие удалось сделать благодаря снимкам космического телескопа Hubble, полученным в 2023 году. До этого наблюдать южную область Сатурна было практически невозможно: с 2012 по 2023 год она оставалась скрытой из-за положения планеты относительно Земли, поэтому предыдущие поиски подобных структур не приносили результатов.

Масштабы образования оказались впечатляющими. Периметр облачного декагона оценивается примерно в 167 820 км, а длина каждой из десяти сторон составляет около 16 782 км. Для сравнения, ширина знаменитого шестиугольника у северного полюса Сатурна достигает около 32 тысяч км. По расчетам исследователей, новый многоугольник совершает полный оборот вокруг планеты примерно за 800 дней.

По мнению ученых, декагон возник в результате взаимодействия мощных атмосферных течений. Компьютерное моделирование показало, что извилистая волна, удерживаемая струйным потоком, способна формировать устойчивые многоугольные структуры. Тем же механизмом ранее объяснили происхождение северного шестиугольника.

При этом между двумя образованиями есть важное различие. Если северный шестиугольник сохраняет практически неизменную форму уже несколько десятилетий, то отдельные участки южного декагона заметно меняют яркость. Это может говорить о том, что новая структура все еще формируется или является нестабильной.

Теперь исследователи планируют наблюдать за декагоном в течение нескольких лет. Им предстоит выяснить, станет ли он таким же устойчивым, как северный шестиугольник, или распадется по мере изменения сезонного освещения Сатурна. Максимум солнечного освещения этой области ожидается в 2032 году.