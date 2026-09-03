Тонкий полностью металлический корпус и мощная платформа Xring O3, которой больше нет ни у кого. Xiaomi рассекретила флагманский планшет Xiaomi Pad 9 Pro Max

Интересно, что планшет показан в новом винно-красном цвете — именно такой приписывают будущему iPhone 18 Pro Max

Xiaomi сегодня не только раскрыла подробности о флагманском складном смартфоне Xiaomi 18 Fold, но и рассекретила свой совершенно новый флагманский планшет — Pad 9 Pro Max. Полноценная премьера новинки состоится 7 сентября, но оценить дизайн можно уже сейчас.

Xiaomi Pad 9 Pro Max получит большой дисплей с диагональю 13,3 дюйма и цельнометаллический корпус. Компания показала устройство в насыщенном винно-красном цвете — примерно такой же цвет приписывают будущему iPhone 18 Pro. Также Xiaomi показала клавиатуру в тон планшета. На задней панели расположен вытянутый блок камер и логотип XRING.

Одной из главных особенностей станет новый флагманский процессор Xiaomi Xring O3. Компания заявляет о производительности более 5 млн баллов в AnTuTu. SoC получила 10-ядерный CPU (схема 6+4) с максимальной частотой 4,35 ГГц и 16-ядерный GPU G2-Ultra NX с поддержкой трассировки лучей третьего поколения.

Pad 9 Pro Max также станет первым планшетом Xiaomi с предустановленной HyperOS 4. Система оптимизирована для работы на больших экранах, а сам планшет поддерживает различные приложения «ПК-уровня». В сочетании с физической клавиатурой компания рассчитывает позиционировать устройство не только для развлечений, но и как альтернативу ноутбуку для ряда рабочих сценариев.