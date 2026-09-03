Google извлекает память DDR4 из своих списанных серверов, чтобы использовать её снова в новых ЦОД

Кризис на рынке памяти привёл к тому, что Google, как сообщает ресурс Chinaflashmarket, повторно использует память DDR4 в новых серверах для работы с ИИ.

Старую память берут из списанных серверов. И если раньше обычно её не использовали, так как все новые решения давно перешли на более новые стандарты, то сейчас даже Google считает, что лучше не избавляться от столь дорогого ресурса.

Старую память к новым серверам подключают через специальные адаптеры, которые Google сама и разработала. Само собой, из-за более низкой частоты показатели производительности могут снижаться, однако это позволяет экономить огромные средства.

Впрочем, масштабы этих процессов неизвестны, так что неясно, сколько именно памяти таким образом повторно использует поисковый гигант.