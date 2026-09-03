Будущие видеокарты AMD Radeon будут работать на частоте ядра до 3,4 ГГц

Согласно свежим данным инсайдера Kepler_L2, будущие видеокарты AMD Radeon на архитектуре RDNA 5 будут работать при частоте ядра в диапазоне 3,1-3,4 ГГц.

Это не особо выше, чем у текущего поколения, но всё же выше. К примеру, эталонная частота у Radeon RX 9070 XT составляет 2970 МГц, а у 9060 ХТ уже 3130 МГц.

Вполне вероятно, в новой линейке разделение будет примерно такое же: младшие модели смогут предложить чуть более высокие частоты.

Для сравнения, среди карт Nvidia максимум находится на отметке 2617 МГц у модели RTX 5080. Речь в данном случае именно о референсных частотах, так как есть карты с заводским разгоном.

Инсайдер Kepler_L2 не раз делился подробной информацией о характеристиках будущих CPU и GPU AMD, в частности платформ для игровых приставок. Он же в своё время раскрыл особенности PS5 Slim.