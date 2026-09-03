Очередь или пустая колонка? Водители смогут узнать правду о ситуации на АЗС прямо в «Яндекс Картах»

«Разговорчики» — это текстовые сообщения, которые можно оставить в определённой точке на карте

В «Яндекс Картах» расширили возможности «Разговорчиков» — теперь сообщения можно оставлять не только на дорогах, но и на автозаправочных станциях. Об этом сообщили в пресс-службе Яндекса.

Изображение сгенерировано нейросетью Grok

С помощью «Разговорчиков» водители смогут сообщать о ситуации на конкретной АЗС и дополнять данные о наличии топлива и очередях.

Комментарии привязаны к определённой заправке и остаются доступными в течение трёх часов. После этого они автоматически удаляются, поэтому пользователи получают информацию о текущей обстановке.

В сообщениях можно рассказать об очереди, уточнить ситуацию с топливом или предупредить других автомобилистов о других обстоятельствах. Ранее «Разговорчики» использовались в «Яндекс Картах» и «Навигаторе» преимущественно для обмена информацией о дорожной обстановке — например, при авариях, заторах и других событиях на маршруте.