Камера Leica с «видоискателем» 5,4 дюйма, 200 Мп, оптический зум 3,5х и больше 5 млн баллов в AnTuTu. Xiaomi раскрыла новые подробности о Xiaomi 18 Fold

Xiaomi 18 Fold получит профессиональное ПО «ПК-уровня» для работы с видео

Xiaomi раскрыла новые подробности о складном флагмане Xiaomi 18 Fold — за 4 дня до официальной премьеры. На этот раз компания рассказала о камере.

Одной из особенностей Xiaomi 18 Fold станет 5,38-дюймовый внешний экран с соотношением сторон 4 : 3, который в сложенном состоянии можно использовать как крупный видоискатель в стиле классических компактных камер. В разложенном виде внешний дисплей способен показывать изображение с основной камеры в реальном времени — например, чтобы человек в кадре мог самостоятельно контролировать позу и композицию.

Xiaomi также заявляет о расширенных возможностях обработки отснятого материала. Разложенный смартфон сможет выступать в качестве платформы для работы с контентом и получит профессиональное ПО «ПК-уровня», хотя конкретные приложения компания пока не уточняет.

Основная камера разработана при участии Leica и включает три модуля. В главном используется 50-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,56 дюйма и оптика Leica Summilux. Его дополняют модуль с телеобъективом и 50-мегапиксельным сенсором (оптический зум — 3,5х), а также сверхширокоугольная камера с 50-мегапиксельным датчиком.

В основе аппаратной платформы Xiaomi 18 Fold лежит SoC Xring O3 с производительностью 5,22 млн баллов в AnTuTu. Также заявлена память LPDDR6 с пропускной способностью до 113,8 ГБ/с. Xiaomi 18 Fold станет одним из первых устройств с HyperOS 4.

Внешний 5,38-дюймовый и внутренний 7,58-дюймовый дисплеи получили пропорции, близкие к 2 : 1, и двухслойное ультратонкое стекло UTG. Емкость кремний-углеродного аккумулятора составляет 6000 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 67 Вт и беспроводная на 50 Вт.

Для складной конструкции Xiaomi разработала новое поколение шарнира Dragon Bone. Также заявлены устойчивость к падениям с высоты до 1,2 м, защитное стекло Dragon Crystal Glass 3.0 и рамка из алюминиевого сплава 7000-й серии.

Все подробности, включая цену Xiaomi 18 Fold, компания должна раскрыть 7 сентября.