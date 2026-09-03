Tesla закрыла Solar Roof и оставила установщиков с огромными убытками

Решение Tesla прекратить выпуск Solar Roof ударило не только по покупателям, но и по сертифицированным подрядчикам, которые годами инвестировали в установку солнечной кровли.

В августе компания перестала поставлять солнечную черепицу и уведомила партнёров, что теперь будет отправлять им только обычные солнечные панели. Некоторые установщики рассказали, что вложили в программу сотни тысяч долларов, но после её закрытия практически не имеют возможности вернуть эти инвестиции.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

За примерно семь лет Tesla установила в США всего около 3000 систем Solar Roof. Пиковый показатель составлял лишь 21–32 установки в неделю — более чем на 95% ниже обещания Илона Маска довести темпы до 1000 установок в неделю ещё к 2019–2020 годам.

При этом подрядчикам требовалось отправлять сотрудников на многонедельное обучение, а для сертификации некоторые компании должны были выполнить три установки под контролем специалистов. Сама Solar Roof могла устанавливаться более двух недель, тогда как обычная солнечная система монтируется примерно за два дня.

Теперь подрядчикам приходится переделывать уже начатые проекты и искать замену Solar Roof. Некоторые опасаются публично критиковать Tesla, поскольку продолжают работать с её другими продуктами, включая солнечные панели и Powerwall.