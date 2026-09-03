«Одноклассники» запустили ИИ для работы с фото

Команда «Одноклассников» запустила ИИ-сервис для обработки фотографий и создания виртуальных подарков. Пользователи могут с помощью нейросети изменять стиль снимков и добавлять эффект анимации.

Новые инструменты встроены непосредственно в социальную сеть. Сгенерированные изображения можно использовать в качестве фотографии профиля или основы для виртуального подарка. Для этого доступны отдельные сценарии: в настройках главного фото появилась возможность создать уникальный аватар, а в разделе «Подарки» — оформить персональное поздравление на основе загруженного снимка.

Создание таких изображений оплачивается внутренней валютой «ОКи». Для генерации аватара нужно открыть меню текущей фотографии профиля и выбрать соответствующий пункт. ИИ-подарок можно создать через специальный баннер в витрине подарков.

В «Одноклассниках» отмечают, что аватары, созданные с помощью ИИ, уже получают примерно в полтора раза больше комментариев по сравнению с обычными обновлениями фотографий.

В дальнейшем соцсеть намерена расширять возможности обработки изображений. Среди планируемых сценариев — создание совместных снимков с друзьями и родственниками, а также изображений с домашними питомцами.