Starlink официально запустился в ОАЭ — что предлагает интернет Илона Маска жителям и гостям страны

Скорость до 200 Мбит/с, задержка от 20 мс и тарифы от $52 в месяц

Starlink официально начал работу в Объединённых Арабских Эмиратах. О запуске 3 сентября объявили как сама компания, так и Илон Маск. ОАЭ стали одной из более чем 150 стран и территорий, где теперь доступен спутниковый интернет SpaceX.

При этом выход на местный рынок готовился около двух лет: в июне 2024 года регулятор TDRA выдал Starlink 10-летнюю лицензию, охватывающую частных пользователей, бизнес, государственные структуры, морской и авиационный транспорт.

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Для частных клиентов доступны тарифы от 230 дирхамов ($63) в месяц за Residential Lite до 300 дирхамов ($81) за стандартный Residential. Портативный тариф на 100 ГБ стоит 190 дирхамов ($52), а безлимитный — 370 дирхамов ($101). Бизнес-тарифы начинаются от 248 дирхамов ($68). Стандартный комплект оборудования обойдётся в 1465 дирхамов ($398), а компактный Starlink Mini — в 1099 дирхамов.

Заявленная скорость загрузки составляет от 50 до 200 Мбит/с при задержке 20–40 мс.