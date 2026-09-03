Видеокартам GeForce RTX 50 ещё есть куда дорожать. Asus и Galax снова повысили цены

Процесс подорожания видеокарт GeForce RTX 50 пока что не думает останавливаться. Как сообщают источники Board Channels, как минимум Asus и Galax в очередной раз скорректировали цены на некоторые модели в Китае. Само собой, в сторону увеличения.

В частности, цены выросли на ряд версий RTX 5070, RTX 5070 Ti и RTX 5080. Если точнее, Asus пока что скорректировала цену только на RTX 5070 на величину 22-44 доллара. А вот её конкурент поднял цены на все три указанные модели примерно на 30, 44 и 74 доллара в порядке старшинства.

Вполне вероятно, что остальные производители также продолжат повышать цены. Напомним, за последний месяц карты Nvidia в среднем по миру подорожали на 19%, а у AMD речь идёт только об 11%.