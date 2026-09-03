Представлена глобальная версия Redmi 17 5G — с батареей на 7900 мА•ч против 6300 мАч у китайской версии

Xiaomi представила в Индии Redmi 17 5G — недорогой смартфон, главными особенностями которого стали огромная батарея, крупный экран и поддержка 5G.

Аппарат оснащён 6,9-дюймовой LCD-панелью с разрешением 1600 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Максимальная яркость достигает 825 нит, а дисплей получил сертификаты TÜV Rheinland для снижения синего света и мерцания.

За производительность отвечает 4-нм Snapdragon 4 Gen 5 с частотой до 2,4 ГГц, дополненный до 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 объёмом до 256 ГБ. При этом память можно расширить картой microSD ещё на 2 ТБ. Для фото предусмотрены основная камера на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и 8-Мп фронтальная камера. Смартфон работает под управлением HyperOS 3.

Главный козырь Redmi 17 5G — аккумулятор на 7900 мА•ч. Xiaomi заявляет до 109 часов воспроизведения музыки, 28 часов видео и 53 часа разговоров. Поддерживается зарядка мощностью 45 Вт и обратная проводная зарядка до 22,5 Вт. Емкость аккумулятора китайской версии составила 6300 мАч.

Также есть стереодинамики, разъём 3,5 мм, Gorilla Glass 7i, защита IP64 и RGB-подсветка на задней панели. Продажи в Индии начнутся 10 сентября.

Недавно Redmi 17 с батареей 7500 мА·ч вышел в России.