После включения DLSS 5 видеокарта MSI RTX 5090 Lightning Z может потреблять до 800 Вт

Авторы Tom’s Hardware, как и многие другие ресурсы, протестировали работу технологии DLSS 5 на основе версии, полученной моддерами до официального запуска. Однако этот тест отличается от других, так как авторы решили проверить производительность необычным способом.

Они взяли не одну RTX 5090, а две, причём сильно отличающиеся. В качестве обычной выступала референсная RTX 5090 FE, а вот второй была MSI RTX 5090 Lightning Z с повышенным лимитом мощности и двумя 16-контактными разъёмами питания. И оказалось, что такой тест даёт весьма любопытные результаты.

Само собой, даже в обычном режиме между этими двумя версиями есть отличие. Карта MSI быстрее за счёт того, что может потреблять намного больше мощности. К тому же она заметно разогнана. Однако оказалось, что при активации DLSS 5 разница между картами может становиться ещё больше, хотя в теории должна была бы оставаться примерно одинаковой.

К примеру, в Cyberpunk 2077 без DLSS 5 карта MSI быстрее обычной на 12%, а после включения она вырастает до 18%. При этом разница в потреблении вырастает ещё сильнее: 580 против 482 Вт в норме и 723 против 551 Вт после включения DLSS 5.

В Hogwarts Legacy разницы между картами по умолчанию почти нет, а вот после включения технологии нейронного рендеринга речь уже примерно о 16%. А вот в игре Control разница в 22% сохраняется независимо от режима, но при этом потребление версии MSI взлетает до 800 Вт.

К сожалению, тесты проводились лишь в этих трёх играх, так что делать окончательные выводы рано. Однако понятно, что как минимум в некоторых проектах RTX 5090 мало её стандартных 600 Вт.