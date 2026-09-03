Mitsubishi и NEC вместе создают дроны с ИИ и новые системы обработки данных

Япония ускоряет производство беспилотников

Искусственный интеллект

Японские Mitsubishi Heavy Industries и NEC договорились совместно разрабатывать беспилотники с искусственным интеллектом, а также новые системы обработки данных для нужд оборонного ведомства.

Обе компании уже имеют опыт работы над военными заказами, а теперь намерены объединить свои компетенции для создания новых решений.

Фото 1
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Mitsubishi Heavy Industries специализируется на боевых кораблях, танках и военных самолетах, а NEC обладает опытом разработки радаров и систем управления.

Mitsubishi уже создает беспилотники с ИИ и успела испытать дрон-перехватчик для систем противовоздушной обороны. На его разработку с использованием существующих технологий компании потребовалось всего три месяца.

5G на российском оборудовании — отечественные базовые станции установят в Приморье и Якутии до конца годаЗарегистрирован сигнал, который может оказаться первой частицей тёмной материи. Коллаборация осторожно наращивает статистику, чтобы уточнить природу частицы-кандидата

Комментарии

правилами