5G на российском оборудовании — отечественные базовые станции установят в Приморье и Якутии до конца года

Базовые станции российского производителя Yadro с поддержкой 5G до конца 2026 года появятся в Приморском крае и Якутии. Об этом на полях Восточного экономического форума сообщил генеральный директор «Икс холдинга» Алексей Шелобков. По его словам, оборудование компании уже работает в 37 регионах страны, включая территории Дальнего Востока.

Шелобков отметил, что станции Yadro изначально рассчитаны на работу с 5G. По мере развития программного обеспечения они смогут переходить в соответствующий режим, поэтому запуск сети не потребует полной замены оборудования. Приморский край и Якутия остаются двумя регионами, где станции компании пока не представлены, но ситуация должна измениться до конца года.

Серийное производство базовых станций Yadro стартовало в прошлом году. Его мощность превышает 50 тыс. устройств в год, что, по оценке главы «Икс холдинга», создаёт основу для дальнейшего расширения отечественной телекоммуникационной инфраструктуры и покрытия российских регионов.