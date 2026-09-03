5G-модем размером с флешку и роутер в форме колонки — представлены сетевые новинки Acer

Компания Acer представила два сетевых устройства — мобильную сетевую карту Connect D5P 5G и маршрутизатор Connect X6ES 5G CPE.

Первая модель подключается через USB-C 5 Гбит/с и оснащена 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 32 ГБ встроенной eMMC. Устройство поддерживает Nano SIM, eSIM и vSIM, причём одна конфигурация eSIM уже предустановлена. В сетях 5G SA максимальная скорость загрузки достигает 3,27 Гбит/с.

Connect D5P также получил набор функций безопасности, включая шифрование WPA/WPA2, встроенный брандмауэр и блокировку SIM-карты. В режиме NAS скорость загрузки может достигать 2,77 Гбит/с.

Вторая новинка, Connect X6ES 5G CPE, работает под управлением OpenWRT и получила 1 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 512 МБ eMMC. В корпус встроен слот для физической Nano SIM-карты. Маршрутизатор поддерживает мобильные сети 5G, двухдиапазонный Wi-Fi 6E с конфигурацией 4×4 MIMO и оснащён двумя гигабитными портами RJ-45.