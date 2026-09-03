Графеновый обогреватель Xiaomi за $25, который выходит на полную мощность всего за 3 секунды, доступен для заказа в Китае

На платформе Xiaomi Youpin стартовали предзаказы компактного обогревателя Mijia Graphene Heater C. Устройство выполнено в привычном для техники Mijia минималистичном белом корпусе размером 175×175×472 мм и весит около 1,65 кг. Сверху расположен регулятор температуры, а сзади спрятана ручка для переноски. Благодаря небольшим размерам обогреватель можно использовать как на полу, так и на столе. Стоимость на старте краудфандинга составляет 179 юаней — около $25.

Главной особенностью модели стала система вращения: корпус автоматически поворачивается на 80° влево и вправо, помогая равномерно распределять тепло по помещению. Передняя панель получила широкое изогнутое воздуховыпускное отверстие с микроперфорированной сеткой. По задумке Xiaomi, такая конструкция должна обеспечивать мягкий и равномерный поток тёплого воздуха, а не направлять его узкой струёй в одну точку.

В основе Mijia Graphene Heater C используется графеновый нагревательный элемент и высокомоментный вентилятор постоянного тока. Производитель заявляет начало нагрева всего через 3 секунды после включения. Максимальная мощность составляет 2000 Вт, также предусмотрен экономичный режим на 1200 Вт. Xiaomi утверждает, что устройство способно быстро прогреть помещение примерно за 10 минут, а нагревательный элемент дополнительно создаёт дальнее инфракрасное излучение.