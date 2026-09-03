Глава Xiaomi показал, как снимает Xiaomi 18 Fold

Презентация флагмана ожидается 7 сентября

Мобильные телефоны

Глава Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал в Weibo подборку фотографий, сделанных на ещё не представленный складной смартфон Xiaomi 18 Fold.

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Источник изображения: Xiaomi

Руководитель компании предложил пользователям выбрать понравившийся снимок, фактически устроив первую публичную демонстрацию возможностей камеры новинки.

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Источник изображения: Xiaomi

До этого Лу Вейбинг уже раскрыл конфигурацию основной камеры, которая включает три модуля Leica.

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Источник изображения: Xiaomi

Xiaomi 18 Fold получит 200-мегапиксельную основную камеру с сенсором размером 1/1,56 дюйма и объективом Leica Summilux. Ей составят компанию 50-мегапиксельный перископический телевик с 3,5-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Такой набор позволит смартфону снимать как обычные сцены с высокой детализацией, так и удалённые объекты, портреты и широкие пейзажи.

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Источник изображения: Xiaomi

Ранее сообщалось, что Xiaomi 18 Fold оснастят аккумулятором Xiaomi Jinshajiang ёмкостью 6000 мА•ч. Новая многослойная конструкция батареи позволит разместить такой запас энергии в тонком и лёгком складном корпусе. Плотность энергии достигнет 920 Вт•ч/л, а содержание кремния увеличено на 20%.

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Источник изображения: Xiaomi
Фото 1
Источник изображения: Xiaomi
Фото 1
Источник изображения: Xiaomi
Фото 1
Источник изображения: Xiaomi

На этой неделе Xiaomi официально объявила дату крупной осенней презентации в Китае. Мероприятие состоится 7 сентября, причём главным событием станет дебют нового складного флагмана Xiaomi 18 Fold. Таким образом, премьера состоится всего за два дня до ожидаемой презентации Apple, которая намечена на 9 сентября.

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