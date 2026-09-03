Глава Xiaomi показал, как снимает Xiaomi 18 Fold

Глава Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал в Weibo подборку фотографий, сделанных на ещё не представленный складной смартфон Xiaomi 18 Fold.

Руководитель компании предложил пользователям выбрать понравившийся снимок, фактически устроив первую публичную демонстрацию возможностей камеры новинки.

До этого Лу Вейбинг уже раскрыл конфигурацию основной камеры, которая включает три модуля Leica.

Xiaomi 18 Fold получит 200-мегапиксельную основную камеру с сенсором размером 1/1,56 дюйма и объективом Leica Summilux. Ей составят компанию 50-мегапиксельный перископический телевик с 3,5-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Такой набор позволит смартфону снимать как обычные сцены с высокой детализацией, так и удалённые объекты, портреты и широкие пейзажи.

Ранее сообщалось, что Xiaomi 18 Fold оснастят аккумулятором Xiaomi Jinshajiang ёмкостью 6000 мА•ч. Новая многослойная конструкция батареи позволит разместить такой запас энергии в тонком и лёгком складном корпусе. Плотность энергии достигнет 920 Вт•ч/л, а содержание кремния увеличено на 20%.

На этой неделе Xiaomi официально объявила дату крупной осенней презентации в Китае. Мероприятие состоится 7 сентября, причём главным событием станет дебют нового складного флагмана Xiaomi 18 Fold. Таким образом, премьера состоится всего за два дня до ожидаемой презентации Apple, которая намечена на 9 сентября.