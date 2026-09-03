Axiom Space готовит упрощённую версию скафандра AxEMU для пилотируемых миссий Artemis

Компания до сих пор не прошла утверждение проекта, тесты на МКС перенесли на конец 2027 года — NASA согласилось урезать требования, чтобы получить скафандры к первой высадке

У Axiom Space по-прежнему трудности с контрактом на лунные скафандры. По данным журналиста Эрика Бергера, NASA совместно с компанией проработает новую упрощённую версию AxEMU — Sortie Suit — для первых высадок на Луну. Текущий проект слишком тяжёлый, сложный и дорогой, а сроки давно сорваны.

Проблемы Axiom с этим контрактом копились годами. Компания до сих пор не прошла фазу утверждения проекта (Critical Design Review, CDR). Тест скафандра с участием астронавтов на МКС в лучшем случае сдвинулся на конец 2027 года. Даже к миссии Artemis 3, запланированной на середину следующего года, не будет функциональной версии для выхода на поверхность — только образец для испытаний внутри кабины.

Источник изображения: Axiom Space

Осложняют разработку лунных скафандров нового поколения чрезмерно высокие требования NASA, которые генеральный инспектор агентства в 2024 году назвал «обременительными». Скафандр должен был выдерживать 6 выходов за 6,5 суток, сохранять работоспособность после 210 дней хранения и функционировать минимум 2 часа в экстремально холодных постоянно затенённых кратерах. Всё это привело к многослойной, жёсткой и слишком тяжёлой конструкции, которую Axiom так и не смогла реализовать.

Теперь NASA согласилось урезать требования. По словам бывшего астронавта Чарлза Прекурта, руководство агентства встречается с Axiom Space шесть дней в неделю и корректирует технические условия, включая сокращение сроков сертификации. Однако ключевые изменения коснутся системы жизнеобеспечения. Это в первую очередь ударит по режимам работы в тени — план по выходам в вечно затенённые кратеры отложили. Упрощённые скафандры также не будут пригодны для многоразовых выходов, как того изначально требовало NASA.

Sortie Suit станет компромиссом: не финальный продукт, а временное решение, достаточное для первых коротких миссий. Такой подход позволит NASA ускорить возвращение на Луну, пока Китай форсирует собственную программу, а Axiom — выиграть время на доработку полноценного скафандра уже после получения реального опыта эксплуатации на поверхности.