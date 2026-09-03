Новый флагман Xiaomi 18 Fold получит камеру Leica с датчиками 200, 50 и 50 Мп

Xiaomi 18 Fold оснастят тройной основной камерой Leica, сообщил глава Xiaomi Лу Вейбинг. Новый складной смартфон получит набор объективов, рассчитанный на качественную съёмку в самых разных сценариях.

Главной камерой станет 200-мегапиксельный модуль Leica с крупным сенсором размером 1/1,56 дюйма. Производитель делает акцент на высокой детализации снимков, а объектив Leica Summilux должен обеспечить чёткое и чистое изображение.

Компанию основной камере составит 50-мегапиксельный перископический телевик Leica. Он обеспечит 3,5-кратный оптический зум и, как утверждается, будет подходить как для портретной съёмки, так и для фотографирования удалённых объектов и пейзажей.

Третьим модулем станет 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера, способная захватывать более широкий угол обзора.

Ранее сообщалось, что Xiaomi 18 Fold оснастят аккумулятором Xiaomi Jinshajiang ёмкостью 6000 мА•ч. Новая многослойная конструкция батареи позволит разместить такой запас энергии в тонком и лёгком складном корпусе. Плотность энергии достигнет 920 Вт•ч/л, а содержание кремния увеличено на 20%.