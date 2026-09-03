Geely и Renault создали внедорожную гибридную систему с безумными 4920 Н•м — она покорит уклоны до 45 градусов

Совместное предприятие Geely и Renault, Horse Powertrain, представило гибридную силовую установку 3DHT200, разработанную специально для внедорожников. Система объединяет 13 компонентов и оснащена трёхступенчатой гибридной трансмиссией.

Её дебют состоится на новом Geely Galaxy Cruiser 700 — флагманском внедорожнике мощностью 830 кВт, или 1113 л.с. Главная особенность новинки — до 4920 Н•м крутящего момента на колёсах, благодаря чему, по заявлению разработчиков, автомобиль сможет преодолевать подъёмы с углом до 45 градусов.

В состав 3DHT200 входят электромотор P1 мощностью 148 л.с. и тяговый мотор P3 мощностью 308 л.с. Система поддерживает электрический, последовательный и параллельный гибридные режимы. На малых скоростях она может работать по схеме последовательного гибрида, а при движении быстрее переходить на прямой привод от двигателя внутреннего сгорания. Объединение моторов, контроллеров, зарядного устройства, преобразователей и трансмиссии позволило уменьшить объём силового блока.

Horse Powertrain также переработала конструкцию электромоторов: новая схема увеличила плотность крутящего момента на 15%, а удельную мощность — на 20%. Мотор P3 способен раскручиваться более чем до 20 000 об/мин, а разгон до 100 км/ч должен занимать около трёх секунд.

В составе Galaxy Cruiser 700 система работает вместе с задним электромотором, формируя полный привод e-4WD. При этом производитель заявляет расход около 5 л/100 км для большого внедорожника.