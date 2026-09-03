До 1500 км на одном заряде. Твердотельные батареи в машинах Chery начнут испытывать уже в 2027 году

Chery готовится перейти от лабораторных разработок к испытаниям твердотельных аккумуляторов в реальных условиях. Председатель компании Ин Тунъюэ заявил, что проверка новой технологии на электромобилях начнётся в 2027 году. При этом Chery не станет устанавливать на машины решения, которые не соответствуют требованиям безопасности. Этот же принцип компания намерена применять и к аккумуляторам следующего поколения.

В марте Chery представила линейку твердотельных батарей Rhino S с заявленной плотностью энергии от 400 до 600 Вт•ч/кг. По расчётам компании, электромобили с такими аккумуляторами смогут проезжать до 1500 км на одном заряде. Первым автомобилем для дорожных испытаний новой технологии должен стать Exeed ES8.

Параллельно производитель готовится внедрять полутвердотельные батареи Rhino solid-liquid. Установка таких аккумуляторов на автомобили начнётся уже в четвёртом квартале 2026 года.

На развитие направления Chery планирует направить 10 млрд юаней, или около $1,5 млрд. Таким образом, компания одновременно проверит на практике полутвердотельную технологию и подготовит полноценные твердотельные батареи к более масштабному применению.