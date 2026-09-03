Китай отстаёт от ASML на 15 лет — EUV-литографию страна может освоить ещё нескоро, считает Zeiss

Без передовых станков Пекину будет сложно догнать США и Европу в производстве ИИ-чипов

Китай пока серьёзно отстаёт от мировых лидеров в разработке оборудования для выпуска передовых микросхем, о чем пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного руководителя немецкой компании Zeiss Group, ключевого поставщика ASML.

Франк Рохмунд, руководитель подразделения полупроводников компании Zeiss, заявил в эфире Bloomberg TV, что «вполне разумно предположить», что Пекину потребуется 15 лет для разработки машин для литографии в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне (EUV).

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Главным препятствием остаётся EUV-литография — технология, необходимая для массового производства наиболее современных чипов для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Китай уже работает над собственными установками, но пока основное внимание уделяется более зрелой DUV-литографии.

Экспериментальные китайские EUV-станки, по данным источника, пока значительно уступают западным аналогам и не готовы обеспечить массовый выпуск чипов по передовым техпроцессам. При этом Пекин продолжает активно инвестировать в развитие собственной полупроводниковой отрасли.